В МИД России назвали европейские страны политическими импотентами

НСН-«Культурный гид» В выходные Гарик Сукачев выступит в Уфе и Оренбурге, Вячеслав Бутусов – в Ярославле В Москве пройдут концерты «Эпидемии», Стаса Намина и Бурито В числе самых популярных театральных постановок - «Заговор чувств» в МХТ им. Чехова и «Вий» в Театре на Таганке Джигурда советует пересмотреть фильмы об эпидемиях