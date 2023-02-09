В МИД России назвали европейские страны политическими импотентами

Позиция по расследованию диверсий на «Северных потоках» европейских государств свидетельствует об их политической импотенции. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко в ходе дискуссии на площадке клуба «Валдай».

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По мнению дипломата, Европа не готова отстаивать свои коренные и глубинные интересы, оставаясь американским сателлитом.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что американским властям не удастся избежать последствий после вновь открывшихся данных о причастности США к организации диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТерактыСеверный Поток-2Северный ПотокЕвропаМИД РФ
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