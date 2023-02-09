Россия предупредила США о последствиях за диверсии на «Северных потоках»
Американским властям не удастся избежать последствий после вновь открывшихся данных о причастности США к организаций диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству РИА Новости.
По его словам, статья американского правозащитника и журналиста Сеймура Херша о том, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу приложили руку к терактам на «Северных потоках», лишь подтвердила уверенность России в виновности Америки и НАТО.
Рябков добавил, что в пользу этой версии говорили и стремление западных стран затянуть время при расследовании терактов, и решение не допускать к нему российских специалистов. Замминистра заявил, что последствия таких действий США и Североатлантического альянса не заставят себя долго ждать вопреки многочисленным опровержениям из Вашингтона.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия должна проводить уголовное расследование терактов на «Северных потоках», виновные должны быть найдены и наказаны. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Госдума приняла закон об электронной очереди для грузовиков при пересечении границы РФ
- Будапешт назвал Киеву условие ратификации членства Украины в ЕС
- Песков: Кремль не участвует в полемике между Кадыровым и депутатом Соболевым
- В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз
- В России резко выросло число финансовых мошенников
- Глава Европарламента призвала передать Украине истребители
- Блинкен допустил поставки американских истребителей Украине в будущем
- Песков: США не обращались к России после публикации Херша
- Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого
- Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru