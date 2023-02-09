Россия предупредила США о последствиях за диверсии на «Северных потоках»

Американским властям не удастся избежать последствий после вновь открывшихся данных о причастности США к организаций диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью агентству РИА Новости.

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По его словам, статья американского правозащитника и журналиста Сеймура Херша о том, что США и их союзники по Североатлантическому альянсу приложили руку к терактам на «Северных потоках», лишь подтвердила уверенность России в виновности Америки и НАТО.

Рябков добавил, что в пользу этой версии говорили и стремление западных стран затянуть время при расследовании терактов, и решение не допускать к нему российских специалистов. Замминистра заявил, что последствия таких действий США и Североатлантического альянса не заставят себя долго ждать вопреки многочисленным опровержениям из Вашингтона.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия должна проводить уголовное расследование терактов на «Северных потоках», виновные должны быть найдены и наказаны. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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