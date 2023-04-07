Нефтегазовые доходы России упали на 45 процентов

Нефтегазовые доходы России за первый квартал 2023 года упали на 45%, до 1,635 трлн рублей, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Минфин РФ прогнозирует потерю бюджетом 113,6 млрд руб. нефтегазовых доходов

В ведомстве пояснили, что снижение связано с сокращением котировок российской нефти Urals, а также сокращением экспорта газа.

«Использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами «бюджетного правила» обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов», - указано в сообщении.

Ранее в Минфине заявили, что нефтегазовые доходы в марте 2023 года составили 688,2 млрд рублей, что на 75,5% меньше, чем в марте прошлого года (1,208 трлн рублей), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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