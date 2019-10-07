В МИД РФ ответили на заявления США о «Северном потоке – 2»

«А “кол в сердце безопасности и стабильности Европы” вбивает Вашингтон, грубо лоббируя интересы своих топливно-энергетических компаний на рынке ЕС», — говорится в сообщении МИДа.

Позже в ведомстве попросили США оставить попытки политизировать «Северный поток – 2».

Ранее НСН писала, что в США увидели сокрушительный удар по безопасности Европы в запуске газопровода «Северный поток – 2». Как отметил американский министр энергетики, газопровод станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы, так как увеличит влияние России в ЕС и подвергнет его риску перебоев с поставками газа.

