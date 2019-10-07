В МИД РФ ответили на заявления США о «Северном потоке – 2»

7 октября 201918:59

Прекратить попытки политизировать проект «Северный поток – 2» призвало Вашингтон министерство иностранных дел России. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

Ранее Госдеп США привёл на официальной странице в социальной сети слова американского министра энергетики Рика Перри, утверждавшего, что цель «Северного потока —2» — «вбить кол в сердце безопасности и стабильности Европы».

В российском дипведомстве указали, что проект носит чисто коммерческий характер, а его целью является именно обеспечение энергетической безопасности Европы.

«А “кол в сердце безопасности и стабильности Европы” вбивает Вашингтон, грубо лоббируя интересы своих топливно-энергетических компаний на рынке ЕС», — говорится в сообщении МИДа.

Позже в ведомстве попросили США оставить попытки политизировать «Северный поток – 2».

Ранее НСН писала, что в США увидели сокрушительный удар по безопасности Европы в запуске газопровода «Северный поток – 2». Как отметил американский министр энергетики, газопровод станет сокрушительным ударом по энергетическому разнообразию и безопасности Европы, так как увеличит влияние России в ЕС и подвергнет его риску перебоев с поставками газа.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:МИД РФСШАСеверный Поток-2