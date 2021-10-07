В МИД Польши рассказали о новом пакете санкций Евросоюза против Белоруссии

Евросоюз ведет обсуждение пятого пакета санкций в отношении Белоруссии из-за миграционной ситуации на границе республики. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции Wnet.

Лукашенко прокомментировал обвинения в адрес Белоруссии в миграционном кризисе

«Обсуждается пятый транш санкций на европейском уровне», — заявил Пшидач, говоря о действиях Польши в связи с ситуацией на границе с Белоруссией.

Замглавы МИД подчеркнул, что в отношении белорусского руководства ужу были введены пакет экономических санкций, а также несколько пакетов индивидуальных ограничений. Кроме того, в ноябре-декабре вступят в силу дополнительные экономические санкции, введенные США.

Пшидач предположил, что принятие новых ограничений будет «очень чувствительно для режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

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ФОТО: flickr.com
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