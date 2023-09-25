Офис генсека ООН осудил чествование нациста в парламенте Канады

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал чествование в стенах канадского парламента бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунке.

Россия направит Канаде ноту из-за чествования нациста в парламенте

Дюжаррик заявил, что ООН осуждает любое чествование нацистов. Представитель генсека отметил, что руководство канадского парламента принесло извинения за приглашение бывшего эсэсовца, пишет RT.

В Кремле выразили возмущения фактом присутствия нациста на заседании парламента Канады. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у преступлений гитлеровцев нет срока давности, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НацизмКанадаООН

Горячие новости

Все новости

партнеры