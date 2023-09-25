Офис генсека ООН осудил чествование нациста в парламенте Канады
Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал чествование в стенах канадского парламента бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунке.
Дюжаррик заявил, что ООН осуждает любое чествование нацистов. Представитель генсека отметил, что руководство канадского парламента принесло извинения за приглашение бывшего эсэсовца, пишет RT.
В Кремле выразили возмущения фактом присутствия нациста на заседании парламента Канады. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у преступлений гитлеровцев нет срока давности, передает «Радиоточка НСН».
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