В МИД Польши допустили закрытие границы с Россией

Польша не исключает закрытия границы с Россией, заявил замминистра иностранных дел страны Павел Яблоньский. Об этом сообщает ТАСС.

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Замглавы МИД заявил, что у Варшавы «все возможности на столе» для принятия соответствующего решения.

«Мы готовы к введению дальнейших санкций, но нужно помнить, что в России также находятся наши граждане, которые должны иметь возможность вернуться в Польшу, если захотят», — указал Яблоньский.

Дипломат добавил, что определенные механизмы пересечения польско-русской границы должны функционировать.

Ранее на фоне специальной операции РФ на Украине страны Евросоюза полностью закрыли воздушное пространство для российских самолетов. Ростуризм и Росавиация пообещали оказать помощь гражданам РФ, оставшимся за рубежом и испытывающим трудности с возвращением на родину, пишет Ura.ru.

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ФОТО: flickr.com
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