В МИД не исключили военную помощь ЦАР

Россия не перебрасывала в Центральную Африканскую республику (ЦАР) несколько сотен своих военных и снаряжение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, Москва соблюдает требования, закрепленные в резолюциях ООН.

Богданов отметил, что в ЦАР сейчас работают российские инструкторы, они находятся в стране по просьбе и согласованию с легитимными властями республики.