В МИД не исключили военную помощь ЦАР

Россия не перебрасывала в Центральную Африканскую республику (ЦАР) несколько сотен своих военных и снаряжение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

По его словам, Москва соблюдает требования, закрепленные в резолюциях ООН.

Богданов отметил, что в ЦАР сейчас работают российские инструкторы, они находятся в стране по просьбе и согласованию с легитимными властями республики.

Посол России в ЦАР не подтвердил информацию о переброске российских военных

Вместе с тем, дипломат отметил, что Россия рассмотрит вопрос военной помощи ЦАР, если такая просьба поступит от властей и будет соответствовать резолюциям ООН, передает РИА Новости.

По словам Богданова, деструктивные силы в ЦАР намереваются сорвать предстоящие президентские выборы, пишет «Газета.ру».

Ранее западные СМИ сообщили о переброски российских военных и вооружения в ЦАР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЦАРМИД РФ
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