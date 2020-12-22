В МИД не исключили военную помощь ЦАР
Россия не перебрасывала в Центральную Африканскую республику (ЦАР) несколько сотен своих военных и снаряжение. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
По его словам, Москва соблюдает требования, закрепленные в резолюциях ООН.
Богданов отметил, что в ЦАР сейчас работают российские инструкторы, они находятся в стране по просьбе и согласованию с легитимными властями республики.
Вместе с тем, дипломат отметил, что Россия рассмотрит вопрос военной помощи ЦАР, если такая просьба поступит от властей и будет соответствовать резолюциям ООН, передает РИА Новости.
По словам Богданова, деструктивные силы в ЦАР намереваются сорвать предстоящие президентские выборы, пишет «Газета.ру».
Ранее западные СМИ сообщили о переброски российских военных и вооружения в ЦАР.
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