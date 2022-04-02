В МИД КНР заявили, что Китай не является стороной украинского кризиса

Отвечая на вопрос, поднималась ли эта тема во время онлайн-саммита ЕС-Китай, дипломат отметил, что КНР — не одна из сторон украинского кризиса, и нормальные торговые отношения Пекина с другими странами не должны быть затронуты.

Кроме того, Ван Лутун рассказал, что Китай не получал запросов от Украины относительно возможного предоставления гарантий безопасности для Киева.

«Стороны не обсуждали этот вопрос. Мне неизвестно, что мы получили какой-либо запрос», — цитирует дипломата ТАСС.

