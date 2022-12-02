В МИД Китая заявили, что США грабят Сирию

«Согласно официальной статистике сирийской стороны, в период с 2011 года по первую половину этого года незаконная добыча полезных ископаемых американскими военными нанесла ущерб Сирии на сотни миллиардов долларов. Размещение американских войск США в Сирии незаконно, хищение нефти и отъем зерна в Сирии незаконно, нанесение ракетных ударов по Сирии незаконно», — цитирует дипломата РИА Новости.

Чжао Лицзянь указал, что Соединенные Штаты, регулярно нарушающие международное право и международные правила, «теперь постоянно выставляют напоказ свое стремление защищать мировой порядок, основанный на правилах». Представитель МИД КНР подчеркнул, что эти «так называемые правила США» лишь оправдание и прикрытие «для обслуживания их собственных интересов и сохранения гегемонии».

