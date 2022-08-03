В МИД Китая назвали воссоединение с Тайванем «исторической неизбежностью»

«Осуществление полного национального воссоединения является общей тенденцией и исторической неизбежностью», — цитирует дипломата РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что США не следует и мечтать о том, чтобы помешать «великому делу воссоединения Китая». Министр добавил, что КНР не оставит пространства для действий выступающим за независимый Тайвань силам, пишет РИА ФАН.

Кроме того, Ван И добавил, что попытки использовать остров для сдерживания Пекина обречены на провал, отмечает РЕН ТВ.

