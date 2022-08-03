Пекин не исключил военных мер в отношении Тайваня
КНР сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключаются военные меры, чтобы пресечь сепаратистские настроения, сообщил на полях обзорной конференции по ДНЯО глава департамента по разоружению Министерства иностранных дел Китая Фу Цонг.
«Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал дипломат. Он отметил, что перспектив разрешения ситуации с применением ядерного оружия нет. При этом глава департамента возложил на США ответственность за визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.
Также Цонг заявил, что американские власти должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Кроме того, по его словам, Вашингтону следует воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе.
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