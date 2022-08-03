Пекин не исключил военных мер в отношении Тайваня

КНР сделает все возможное для воссоединения с Тайванем мирным путем, однако не исключаются военные меры, чтобы пресечь сепаратистские настроения, сообщил на полях обзорной конференции по ДНЯО глава департамента по разоружению Министерства иностранных дел Китая Фу Цонг.

В Совфеде раскрыли позицию России по возможному конфликту на Тайване

«Причина, по которой мы не отказываемся от возможности военного разрешения, в том, что мы должны сдержать сепаратистский потенциал, чтобы он не зашел слишком далеко», — сказал дипломат. Он отметил, что перспектив разрешения ситуации с применением ядерного оружия нет. При этом глава департамента возложил на США ответственность за визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

Также Цонг заявил, что американские власти должны вывести все свое ядерное оружие из Европы. Кроме того, по его словам, Вашингтону следует воздержаться от размещения ядерного оружия в любом другом регионе.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайТайвань
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры