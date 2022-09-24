В МИД Китая назвали несправедливой американскую демократию
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь указал на несправедливость принципов демократии в США. Об этом дипломат написал в соцсетях.
Чжао Лицзянь опубликовал пост, в котором сослался на данные Принстонского университета США о том, что 90% американцев, зарабатывающих меньше оставшихся десяти процентов, практически никак не влияют на политический курс государства.
«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — написал представитель МИД КНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru