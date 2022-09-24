Чжао Лицзянь опубликовал пост, в котором сослался на данные Принстонского университета США о том, что 90% американцев, зарабатывающих меньше оставшихся десяти процентов, практически никак не влияют на политический курс государства.

«Что такое американская демократия? Большинство говорит, но ни один политик его не слушает», — написал представитель МИД КНР.

