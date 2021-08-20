В МИД Казахстана заявили о непризнании «Талибана»
Власти Казахстана не признали движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, передает ТАСС.
По его словам, в Казахстане продолжают следить за развитием событий и поддерживают заявлением Совета Безопасности ООН о необходимости создания инклюзивного правительства, которое позволит соблюдать права меньшинств, женщин.
Заместитель министра также добавил, что гражданам Афганистана еще предстоит самостоятельно определить оптимальную модель устройства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала заявил, что тяжесть основных рисков из-за ситуации в Афганистане несут центральноазиатские страны, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В Крыму заявили о готовности принять «рычащего» Зеленского в тюрьме
- В МИД Казахстана заявили о непризнании «Талибана»
- В Минприроды предложили запретить пластиковую посуду и ватные палочки
- Черногория ужесточила условия въезда для иностранцев
- Актер сериала «Полицейский с Рублевки» госпитализирован в Москве
- В Госдуме посоветовали Украине не надеяться на помощь США в борьбе с Россией
- СМИ: Бритни Спирс заподозрили в избиении домработницы
- Росстат подсчитал, сколько стоит собрать первоклассника в школу
- Риелторы предрекли проблемы сдающим квартиры россиянам
- Минприроды запретит смешивать в мусоровозах вторсырье и прочие отходы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru