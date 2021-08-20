В МИД Казахстана заявили о непризнании «Талибана»

Власти Казахстана не признали движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин, передает ТАСС.

По его словам, в Казахстане продолжают следить за развитием событий и поддерживают заявлением Совета Безопасности ООН о необходимости создания инклюзивного правительства, которое позволит соблюдать права меньшинств, женщин.

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Заместитель министра также добавил, что гражданам Афганистана еще предстоит самостоятельно определить оптимальную модель устройства.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в беседе со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакала заявил, что тяжесть основных рисков из-за ситуации в Афганистане несут центральноазиатские страны, напоминает RT.

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ФОТО: кадр из видео
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