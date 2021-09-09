В МИД Катара заявили о возобновлении международных коммерческих рейсов из Кабула

Спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани в эфире телеканала «Аль-Джазира» заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула.

По его словам, благодаря этому будут возобновлены международные коммерческие рейсы из Афганистана, первый из которых прибудет из Дохи.

Спецпосланник добавил, что эвакуационные рейсы прекращаются и аэропорт афганской столицы переходит на обычное воздушное движение по билетам.

Ранее в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана, на котором страну покинут граждане США и других стран.



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Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:АфганистанАэропортКабул
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