В МИД Катара заявили о возобновлении международных коммерческих рейсов из Кабула
Спецпосланник МИД Катара Мутлак аль-Кахтани в эфире телеканала «Аль-Джазира» заявил, что катарские специалисты починили все оборудование в аэропорту Кабула.
По его словам, благодаря этому будут возобновлены международные коммерческие рейсы из Афганистана, первый из которых прибудет из Дохи.
Спецпосланник добавил, что эвакуационные рейсы прекращаются и аэропорт афганской столицы переходит на обычное воздушное движение по билетам.
Ранее в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана, на котором страну покинут граждане США и других стран.
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