СМИ: в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана для эвакуации граждан США
9 сентября 202114:15
Самолёт ВВС Казахстана прибыл в аэропорт Кабула для эвакуации 200 граждан США, а также подданых других стран, сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным телеканала, в воздушную гавань уже прибывают иностранцы, изъявившие желание покинуть Афганистан.
Ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили, что с середины августа в Соединённые Штаты прибыло уже около 60 тысяч человек, в том числе по специальным иммиграционным визам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru