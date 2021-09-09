СМИ: в Кабул прибыл самолёт ВВС Казахстана для эвакуации граждан США

Самолёт ВВС Казахстана прибыл в аэропорт Кабула для эвакуации 200 граждан США, а также подданых других стран, сообщает телеканал Al Jazeera.

По данным телеканала, в воздушную гавань уже прибывают иностранцы, изъявившие желание покинуть Афганистан.

Ранее в министерстве внутренней безопасности США заявили, что с середины августа в Соединённые Штаты прибыло уже около 60 тысяч человек, в том числе по специальным иммиграционным визам.



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Фото: twitter.com/DeptofDefense
ТЕГИ:ЭвакуацияКазахстанАфганистанКабул
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