В МИД Франции оценили перспективы использования «Спутника V»
Франция не отказывается от российской вакцины от коронавируса «Спутник V», но она должна пройти сертификацию европейского регулятора, передает РИА Новости слова госсекретаря при французском МИД Клемана Бона.
По словам дипломата, Российский фонд прямых инвестиций сам задержал подачу заявки на регистрацию вакцины в ЕС, теперь ее могут зарегистрировать в течение двух месяцев, но к тому времени дефицит в вакцин в Европе спадет.
Сейчас российская вакцина одобрена в 58 странах мира с общим населением 1,5 млрд человек.
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