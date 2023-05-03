РФ направила Финляндии ноту после нападения на консульство

Министерство иностранных дел России заявило об акт вандализма, целью которого стало консульство РФ в Мариехамне. В расположение учреждения было заброшено шумовое устройство.

Мариехамн - главный город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии. Он считается один из главных портов Архипелагового моря.

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Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, выходка злоумышленников несла прямую угрозу жизни сотрудникам дипломатической миссии.

Посольство РФ направило ноту в МИД Финляндии с настоятельным требованием принять все необходимые меры для расследования обстоятельств ЧП и привлечения виновных к ответственности.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе посольство РФ в Хельсинки заявило о разрушении двусторонних отношений с Финляндией на фоне вступления скандинавской страны в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
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