РФ направила Финляндии ноту после нападения на консульство

Министерство иностранных дел России заявило об акт вандализма, целью которого стало консульство РФ в Мариехамне. В расположение учреждения было заброшено шумовое устройство.

Мариехамн - главный город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии. Он считается один из главных портов Архипелагового моря.