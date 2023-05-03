РФ направила Финляндии ноту после нападения на консульство
Министерство иностранных дел России заявило об акт вандализма, целью которого стало консульство РФ в Мариехамне. В расположение учреждения было заброшено шумовое устройство.
Мариехамн - главный город Аландских островов, автономной территории в составе Финляндии. Он считается один из главных портов Архипелагового моря.
Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, выходка злоумышленников несла прямую угрозу жизни сотрудникам дипломатической миссии.
Посольство РФ направило ноту в МИД Финляндии с настоятельным требованием принять все необходимые меры для расследования обстоятельств ЧП и привлечения виновных к ответственности.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее на этой неделе посольство РФ в Хельсинки заявило о разрушении двусторонних отношений с Финляндией на фоне вступления скандинавской страны в НАТО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru