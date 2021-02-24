В Microsoft заявили о свидетельствах причастности российской разведки к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил в Сенате о том, что у компании есть свидетельства причастности разведки России к глобальной кибератаке в 2020 году, пишет «Коммерсант».

По его словам, не существует признаков, что к этому причастен кто-то другой. При этом глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц заявил, что у его компании нет данных о причастности российских властей к атаке.

Кремль не стал комментировать поручение Байдена по поводу «российских хакеров»

В свою очередь глава FireEye Кевин Мандиа на слушаниях в Сенате сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.

США готовят ряд ограничений против России, связанных с масштабной кибератакой и заключением оппозиционера Алексея Навального. Администрация президента Джо Байдена намерена отправить «более широкое сообщение» о якобы использовании Россией «кибер-инструментов для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников».

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