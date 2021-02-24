В Microsoft заявили о свидетельствах причастности российской разведки к кибератаке

Президент Microsoft Брэд Смит сообщил в Сенате о том, что у компании есть свидетельства причастности разведки России к глобальной кибератаке в 2020 году, пишет «Коммерсант».

По его словам, не существует признаков, что к этому причастен кто-то другой. При этом глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц заявил, что у его компании нет данных о причастности российских властей к атаке.