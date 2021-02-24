В Microsoft заявили о свидетельствах причастности российской разведки к кибератаке
Президент Microsoft Брэд Смит сообщил в Сенате о том, что у компании есть свидетельства причастности разведки России к глобальной кибератаке в 2020 году, пишет «Коммерсант».
По его словам, не существует признаков, что к этому причастен кто-то другой. При этом глава специализирующейся на кибербезопасности Crowdstrike Джордж Курц заявил, что у его компании нет данных о причастности российских властей к атаке.
В свою очередь глава FireEye Кевин Мандиа на слушаниях в Сенате сообщил, что при атаке хакеры использовали инструменты, похожие на те, которые использует Россия.
США готовят ряд ограничений против России, связанных с масштабной кибератакой и заключением оппозиционера Алексея Навального. Администрация президента Джо Байдена намерена отправить «более широкое сообщение» о якобы использовании Россией «кибер-инструментов для выполнения ряда действий, враждебных интересам Соединенных Штатов и их союзников».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Офтальмолог сообщил, как улучшить зрение за три минуты в день
- В Microsoft заявили о свидетельствах причастности российской разведки к кибератаке
- Депутаты внесут законопроект о жилье для несовершеннолетних узников фашизма
- В ООН призвали американские власти расследовать сообщения о пытках в Гуантанамо
- Пашинян: Купленные у России «Искандеры» являются небоеспособными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru