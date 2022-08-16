В Microsoft заявили о «российской» киберугрозе, цель которой - НАТО

В корпорации Microsoft сообщили о выявлении хакерской операции Seaborgium, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на доклад на сайте компании.

Хакеры RaHDIt получили оперативные секретные документы украинской армии

Из него следует, что ее якобы создали в России. Цель — люди и организации стран Североатлантического альянса. В Microsoft считают, что цели злоумышленников «находятся близко к государственным интересам РФ».

Компания изучает операцию Seaborgium с начала 2022 года. Seaborgium прежде всего нацелена на США, Великобританию, страны Балтии, государствах Северной и Восточной Европы. Также атаки совершались против госсектора Украины, несмотря на то, что эта страна не являлась приоритетом группировки.

Ранее российские хакеры из группировки RaHDit обнародовали данные украинских разведчиков и лиц, которые с ними связаны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:MicrosoftРусские Хакеры
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