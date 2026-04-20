В Мексике погибли два сотрудника американского посольства

Два сотрудника посольства США погибли в Мексике. Об этом сообщил американский посол в стране Рональд Джонсон.

«Мы глубоко опечалены трагической гибелью двух сотрудников посольства США», - написал дипломат в соцсети Х.

Погибшие - директор и сотрудник следственного управления диппредставительства при штате Чиуауа. Они скончались при неназванном происшествии.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел во время возвращения американских и мексиканских сотрудников с операции по ликвидации нарколабораторий в штате Морелос. Других деталей не приводится.

Ранее США приняли участие в операции в Мексике, в ходе которой был ликвидирован главарь наркокартеля «Новое поколение Халиско» по прозвищу Эль Менчо. После этого в стране начались массовые беспорядки, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

