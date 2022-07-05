В Мексике расследуют убийство семьи из семи человек

Семь человек, включая женщин и ребенка, убили в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила прокуратура региона в Twitter.

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По данному факту расследуется уголовное дело. Отмечается, что речь идёт об убийстве трех женщин и четырех мужчин, в том числе несовершеннолетнего ребенка.

По данным местных СМИ, убиты члены одной семьи, которые владели мясными лавками.

Ранее на юге Мексики неизвестные похитили и убили семь человек. Это произошло в штате Юкатан.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:УбийстваМексика
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