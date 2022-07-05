В Мексике расследуют убийство семьи из семи человек
5 июля 202203:02
Семь человек, включая женщин и ребенка, убили в городке Бока-дель-Рио в мексиканском штате Веракрус, сообщила прокуратура региона в Twitter.
По данному факту расследуется уголовное дело. Отмечается, что речь идёт об убийстве трех женщин и четырех мужчин, в том числе несовершеннолетнего ребенка.
По данным местных СМИ, убиты члены одной семьи, которые владели мясными лавками.
Ранее на юге Мексики неизвестные похитили и убили семь человек. Это произошло в штате Юкатан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru