В Мексике пересадили оба легких мужчине, переболевшему COVID-19

Мексиканские врачи совершили трансплантацию обоих легких пациенту, переболевшему COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобная операция была проведена впервые в Латинской Америке.

Реципиентом стал 57-летний мужчина. Он пробудет в больнице еще не менее двух недель под наблюдением врачей.

Врачи отметили, что организм пациента в значительной степени насыщается кислородом за счет новых легких, но об успехе говорить пока рано. По словам хирургов, может возникнуть отторжение.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:МексикаКоронавирус
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