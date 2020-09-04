В Мексике пересадили оба легких мужчине, переболевшему COVID-19

Мексиканские врачи совершили трансплантацию обоих легких пациенту, переболевшему COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобная операция была проведена впервые в Латинской Америке.

Реципиентом стал 57-летний мужчина. Он пробудет в больнице еще не менее двух недель под наблюдением врачей.

Врачи отметили, что организм пациента в значительной степени насыщается кислородом за счет новых легких, но об успехе говорить пока рано. По словам хирургов, может возникнуть отторжение.







