В Мексике кандидатку на пост мэра убили во время митинга
Кандидатку на пост мэра муниципалитета Селая штата Гуанахуато в Мексике Берту Гизелу Гайтан убили во время митинга ее партии «Движение национального возрождения». Об этом пишет Pais.
«Гизела Гайтан, кандидатка... на пост мэра Селайи штата Гуанахуато, была застрелена в этот понедельник», — указывает газета.
Издание отмечает, что ЧП произошло во время митинга с участием сторонников политика, на мероприятии раздались семь выстрелов. Как пишет портал Infobae, в ходе нападения также пострадали три человека.
Ранее в Мексике у границы с США неизвестные похитили россиянку Марию Ригович, напоминает RT. Злоумышленники потребовали от мужа девушки $1,5 тысячи. Позже нападавшие отпустили россиянку без выплаты запрошенного выкупа.
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