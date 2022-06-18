Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до 16
Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае увеличилось и составило 16 из 22-ух, рассказали в региональном оперштабе.
Пострадавшие направлены в медицинские учреждения.
«В Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи Мезмая», — говорится в сообщении.
Стало известно, что среди госпитализированных тяжело пострадавших нет.
Ранее стало известно, что из-за отказа тормозной системы на повороте трассы в Апшеронском районе около поселка Мемзай туристический автобус, в котором ехали 22 человека, на повороте въехал в дерево. В ДТП также получили повреждения четыре легковых автомобиля, сообщает РИА Новости.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 382 / сут.
Умерли
380 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 371 / сут.
- Кадыров: Для России «нет никакой пользы» от ОДКБ
- Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до 16
- Путин намерен модернизировать систему оплаты труда медиков
- Президент США Джо Байден упал с велосипеда
- Читатели Le Figaro назвали позицию Путина по вступлению Украины в ЕС ударом ниже пояса
- В школах Николаева с 1 сентября вводят запрет на использование русского языка
- Жителей Донецка просят не покидать укрытия из-за постоянных обстрелов города
- Калужский губернатор Шапша заявил о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу
- На ПМЭФ анонсировали компьютерную игру о Смутном времени
- Художник Анатолий Канушкин умер в 85 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru