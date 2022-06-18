Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани увеличилось до 16

Число пострадавших в аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае увеличилось и составило 16 из 22-ух, рассказали в региональном оперштабе.

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом в Сочи

Пострадавшие направлены в медицинские учреждения.

«В Апшеронскую ЦРБ доставили 16 человек, пострадавших в результате ДТП с автобусом вблизи Мезмая», — говорится в сообщении.

Стало известно, что среди госпитализированных тяжело пострадавших нет.

Ранее стало известно, что из-за отказа тормозной системы на повороте трассы в Апшеронском районе около поселка Мемзай туристический автобус, в котором ехали 22 человека, на повороте въехал в дерево. В ДТП также получили повреждения четыре легковых автомобиля, сообщает РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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