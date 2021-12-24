В машинах Tesla заблокируют видеоигры во время движения

Управление проверяло в автомобилях данную функцию в связи с тем, что она «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии». Ранее она была доступна только в припаркованных машинах.

В Tesla сообщили, что данная функция заблокируется при следующем обновлении приложения. Отмечается, что проблема наблюдалась в моделях 2017-2020 годов.