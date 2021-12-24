В машинах Tesla заблокируют видеоигры во время движения

Американская компания Tesla заблокирует функцию, которая позволяет играть в видеоигры во время движения автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное управление дорожной безопасности США.

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Управление проверяло в автомобилях данную функцию в связи с тем, что она «может отвлекать водителя и увеличить риск аварии». Ранее она была доступна только в припаркованных машинах.

В Tesla сообщили, что данная функция заблокируется при следующем обновлении приложения. Отмечается, что проблема наблюдалась в моделях 2017-2020 годов.

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ФОТО: Tesla Motors
ТЕГИ:Илон МаскАвтомобили
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