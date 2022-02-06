В марте принц Эндрю даст показания по делу об изнасиловании
6 февраля 202205:03
Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю даст показания под присягой в Лондоне в рамках дела о сексуальном насилии, сообщает BBC News.
Это произойдет 10 марта. Обвинитель Вирджиния Джуфре заявила, что принц несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. 61-летний Эндрю опроверг все обвинения.
Ранее сын британской королевы был лишен военных званий и королевского патронажа.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru