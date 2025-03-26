Один человек пострадал после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Нового Уренгоя

На место жесткой посадки Ан-12 прибыли три бригады скорой. Находившихся на борту осмотрели, серьезных травм нет. Жизни госпитализированного ничего не угрожает.



Кадры аварийной посадки посадки самолета Ан-12 в Новом Уренгое опубликовала Уральская транспортная прокуратура. Самолет авиакомпании «Атран» опрокинулся на бок при посадке после того как у него подломилась передняя стойка шасси, борт упал на «брюхо» и пропахал окрестные сугробы.

Ранее самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Новокузнецк, совершил экстренное возвращение в московский аэропорт «Шереметьево», напоминает «Свободная пресса».

