Один человек пострадал после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Нового Уренгоя
Один человек госпитализирован после выката Ан-12 за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Нового Уренгоя, сообщили в Депздраве региона.
На место жесткой посадки Ан-12 прибыли три бригады скорой. Находившихся на борту осмотрели, серьезных травм нет. Жизни госпитализированного ничего не угрожает.
Кадры аварийной посадки посадки самолета Ан-12 в Новом Уренгое опубликовала Уральская транспортная прокуратура. Самолет авиакомпании «Атран» опрокинулся на бок при посадке после того как у него подломилась передняя стойка шасси, борт упал на «брюхо» и пропахал окрестные сугробы.
Ранее самолет Boeing 737−800 авиакомпании «Аэрофлот», направлявшийся в Новокузнецк, совершил экстренное возвращение в московский аэропорт «Шереметьево», напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин: В реестр МВД внесены данные примерно о 640 тысяч нелегальных мигрантах
- Ассоциация журналистов обратилась к ЮНЕСКО из-за убийств ВСУ российских военкоров
- В Кремле осудили задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул
- Ник Фрост может сыграть Хагрида в сериале «Гарри Поттер»
- СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с гибелью военкора Прокофьевой
- Один человек пострадал после выката Ан-12 за пределы ВПП в аэропорту Нового Уренгоя
- Минобороны РФ: Украина продолжает атаковать российские энергообъекты
- СМИ: дирижера Владимира Минина экстренно госпитализировали
- Бродячие собаки насмерть загрызли пенсионерку в Дагестане
- Кабмин определил регионы РФ для ускоренного создания объектов обращения с ТКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru