На Кубу обрушился ураган «Оскар»

Атлантический циклон «Оскар» зарегистрировали на восточном побережье Кубы. Об этом сообщил институт метеорологии страны (Insmet).

Специалисты отметили, что ураган продвигается с запада на юго-запад над северной частью кубинской провинции Гуантанамо.

«Максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 120 километров в час, поэтому он продолжает оставаться ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, а его минимальное давление возросло до 988 гектопаскалей», — указали в институте.

Отмечается, что из-за взаимодействия с сушей «Оскар» будет ослабевать и в ближайшие часы превращаться в тропический шторм.

В последние 12 часов в провинциях Гуантанамо, Ольгин, Лас-Тунас наблюдаются грозы, в Гуантанамо зафиксировано наиболее значительное количество осадков — 243,6 миллиметра. Ливни и грозы продолжатся, осадки в ряде районов на востоке Кубы достигнут 200 мм.

Ранее остров остался без электроэнергии, напоминает 360.ru. Электричество подают только на объекты критической инфраструктуры. На Кубе зафиксированы проблемы со связью и интернетом, а также дефицит продовольствия, топлива и лекарств.

