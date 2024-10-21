На Кубу обрушился ураган «Оскар»
Атлантический циклон «Оскар» зарегистрировали на восточном побережье Кубы. Об этом сообщил институт метеорологии страны (Insmet).
Специалисты отметили, что ураган продвигается с запада на юго-запад над северной частью кубинской провинции Гуантанамо.
«Максимальная устойчивая скорость ветра снизилась до 120 километров в час, поэтому он продолжает оставаться ураганом первой категории по шкале Саффира-Симпсона, а его минимальное давление возросло до 988 гектопаскалей», — указали в институте.
Отмечается, что из-за взаимодействия с сушей «Оскар» будет ослабевать и в ближайшие часы превращаться в тропический шторм.
В последние 12 часов в провинциях Гуантанамо, Ольгин, Лас-Тунас наблюдаются грозы, в Гуантанамо зафиксировано наиболее значительное количество осадков — 243,6 миллиметра. Ливни и грозы продолжатся, осадки в ряде районов на востоке Кубы достигнут 200 мм.
Ранее остров остался без электроэнергии, напоминает 360.ru. Электричество подают только на объекты критической инфраструктуры. На Кубе зафиксированы проблемы со связью и интернетом, а также дефицит продовольствия, топлива и лекарств.
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