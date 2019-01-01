В Мали в результате бойни погибли около 100 человек
Правительство Мали подтвердило факт нападения неизвестных боевиков на деревню народности догон и гибель по меньшей мере 95 человек.
Группа неизвестных вооруженных лиц напала на расположенную в округе Мопти догонскую деревню и устроили расправу.
Затем деревня была сожжена. За исключением чуть более 20 человек, которым, возможно, удалось спастись бегством, все остальные проживавшие в ней догоны были убиты, передает «Синьхуа».
Догоны (буквально «язычники») — народ на юго-востоке Мали (юг области Мопти). Живут (компактно или смешанно с фульбе) в труднодоступном районе вокруг уступа Бандиагара, на прилегающем плато и равнине Сено, а также в нескольких приграничных селениях Буркина-Фасо.
Общая численность около 800 тысяч человек. В основном мусульмане, в ряде районов сохраняются традиционные верования, около 10% — христиане (католики и протестанты).
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В одесской психбольнице в результате пожара погибли 6 человек
- Имущество Порошенко может быть арестовано в ближайшее время
- Информация о внутреннем кровотечении у Алибасова опровергнута
- «Дело Голунова» продолжает преподносить сюрпризы
- У баскетболистов «Химок» во время матча украли вещи