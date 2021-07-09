В Мали миротворцы из миссии ООН подорвались на мине
Не менее семи миротворцев из состава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) были ранены в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба МИД Мали.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл в центральной части страны. Автомобиль миротворцев подорвался на мине во время патрулирования на дороге возле поселка Диалло в регионе Мопти.
Насколько серьёзные ранения получили миротворцы не уточняется, однако по информации малийского новостного портала Malijet, серьёзно пострадали трое из них.
Ранее в Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвался грузовик с российскими миротворцами, двое из которых были ранены.
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