В Мали миротворцы из миссии ООН подорвались на мине

Не менее семи миротворцев из состава Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) были ранены в результате подрыва самодельного взрывного устройства, сообщает пресс-служба МИД Мали.

В сообщении говорится, что инцидент произошёл в центральной части страны. Автомобиль миротворцев подорвался на мине во время патрулирования на дороге возле поселка Диалло в регионе Мопти.

Насколько серьёзные ранения получили миротворцы не уточняется, однако по информации малийского новостного портала Malijet, серьёзно пострадали трое из них.

Ранее в Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвался грузовик с российскими миротворцами, двое из которых были ранены.