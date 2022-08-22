В Малайзии арестовали российский танкер с экипажем

Российский танкер «Приморье» с экипажем из России арестован в Малайзии. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судно, находящееся в 24 милях от провинции Джохор, совершило якорную стоянку на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения властей. Морское правоохранительное агентство Малайзии арестовало танкер.

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Как сообщает портал «Морской бюллетень», судно находилось на якорной стоянке вне малайзийских территориальных вод и ожидало нового заказа.

«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки», — указал главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко.

При этом в Малайзии заявили, что у других судов были разрешения на якорную стоянку в этом районе.

По словам Войтенко, экипаж танкера состоит из 21 гражданина России.

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ФОТО: РИА Новости
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