В Малайзии арестовали российский танкер с экипажем
Российский танкер «Приморье» с экипажем из России арестован в Малайзии. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что судно, находящееся в 24 милях от провинции Джохор, совершило якорную стоянку на территории исключительной экономической зоны Малайзии без разрешения властей. Морское правоохранительное агентство Малайзии арестовало танкер.
Как сообщает портал «Морской бюллетень», судно находилось на якорной стоянке вне малайзийских территориальных вод и ожидало нового заказа.
«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки», — указал главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко.
При этом в Малайзии заявили, что у других судов были разрешения на якорную стоянку в этом районе.
По словам Войтенко, экипаж танкера состоит из 21 гражданина России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru