В Малайзии арестовали российский танкер с экипажем

Как сообщает портал «Морской бюллетень», судно находилось на якорной стоянке вне малайзийских территориальных вод и ожидало нового заказа.

«Танкер стоял на якоре среди множества торговых судов, также ожидавших в этом районе новых заказов на перевозки», — указал главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко.

При этом в Малайзии заявили, что у других судов были разрешения на якорную стоянку в этом районе.

По словам Войтенко, экипаж танкера состоит из 21 гражданина России.

