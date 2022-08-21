В лондонском ресторане отеля Ritz больше не будут подавать блюда из рябчиков

«За каждым застреленным рябчиком в ресторанном меню стоит вересковая пустошь, где горностаи и куницы пострадали в ловушках и силках, и богатые углеродами торфяники, охваченные пламенем. Во времена, когда защита природы - это повальное увлечение, нет ничего менее аристократического, чем поддержка охоты на тетеревов — и жестокости и вреда экологии, что за ней следуют», — сделал заявление исполнительный директор департамента дикой природы организации Wild Moors Люк Стил.

Чтобы охотиться на тетеревов, на торфяных долотах часто выжигают растительность и таким образом уничтожают плодородный слой почвы. Из-за этого гибнут и дикие животные.

Ранее в ресторане отеля Ritz в Лондоне можно было отведать угощение из рябчиков. В этом году желающим попробовать рябчиков отказывают «из-за проблем с поставками».

