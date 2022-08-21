В лондонском ресторане отеля Ritz больше не будут подавать блюда из рябчиков

Ресторан лондонского отеля Ritz исключил из сезонного меню рябчиков, блюда из которых ранее подавали с 12 августа по начало декабря. На отмене кулинарных изысков настояли экологи, которые заявили об угрозе биологическому разнообразию из-за отстрела птиц в Великобритании, сообщает The Guardian.

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«За каждым застреленным рябчиком в ресторанном меню стоит вересковая пустошь, где горностаи и куницы пострадали в ловушках и силках, и богатые углеродами торфяники, охваченные пламенем. Во времена, когда защита природы - это повальное увлечение, нет ничего менее аристократического, чем поддержка охоты на тетеревов — и жестокости и вреда экологии, что за ней следуют», — сделал заявление исполнительный директор департамента дикой природы организации Wild Moors Люк Стил.

Чтобы охотиться на тетеревов, на торфяных долотах часто выжигают растительность и таким образом уничтожают плодородный слой почвы. Из-за этого гибнут и дикие животные.

Ранее в ресторане отеля Ritz в Лондоне можно было отведать угощение из рябчиков. В этом году желающим попробовать рябчиков отказывают «из-за проблем с поставками».

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ТЕГИ:ЭкологияЛондонРесторан
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