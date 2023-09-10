В Лондоне задержан депутат, который мог шпионить в пользу Китая

Правоохранительные органы Лондона задержала помощника депутата британского парламента, сообщает The Times.

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Он подозревается в шпионаже в пользу Пекина. Его сфера деятельности включала внешнеполитические вопросы. Он также принимал участие в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с Китаем.

Задержанный некоторые время жил в КНР. Там его и могли завербовать.

Ранее контрразведка США предупредила компании космической отрасли о шпионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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