В Лондоне задержан депутат, который мог шпионить в пользу Китая

Он подозревается в шпионаже в пользу Пекина. Его сфера деятельности включала внешнеполитические вопросы. Он также принимал участие в обсуждениях ключевых вопросов сотрудничества с Китаем.

Задержанный некоторые время жил в КНР. Там его и могли завербовать.

Ранее контрразведка США предупредила компании космической отрасли о шпионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

