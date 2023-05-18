В Лондоне отказались отвечать на вопрос о применении Storm Shadow по Крыму
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос о том, разрешал ли Лондон применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты поинтересовались у министра, ограничена ли Украина в применении британских крылатых ракет.
Уоллес отказался отвечать на вопрос. Министр заявил, что провел обсуждения с украинским коллегой. О содержании бесед глава военного ведомства не рассказал.
Великобритания 11 мая объявила о передаче Украине Storm Shadow дальностью 250 километров. Минобороны РФ ранее сообщило о перехвате силами ПВО семи ракет, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Небензя заявил, что Запад не заинтересован в урегулировании украинского конфликта
- Кокорина признали лучшим футболистом чемпионата Кипра
- СМИ: США введут экспортные ограничения против 70 компаний РФ
- Небензя заявил о праве России на нейтрализацию угроз с Украины
- В Лондоне отказались отвечать на вопрос о применении Storm Shadow по Крыму
- Представлен дебютный трейлер новой части Mortal Kombat
- ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
- Италия направит 3,4 тысячи военных на восточный фланг НАТО
- В России может появиться арабский аналог IKEA
- СМИ: российские силы взяли укрепрайон «Домино» в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru