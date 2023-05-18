В Лондоне отказались отвечать на вопрос о применении Storm Shadow по Крыму

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ушел от ответа на вопрос о том, разрешал ли Лондон применять дальнобойные ракеты Storm Shadow по целям в Крыму. Об этом пишет РИА Новости.

Минобороны: Средства ПВО перехватили семь ракет Storm Shadow за сутки

Журналисты поинтересовались у министра, ограничена ли Украина в применении британских крылатых ракет.

Уоллес отказался отвечать на вопрос. Министр заявил, что провел обсуждения с украинским коллегой. О содержании бесед глава военного ведомства не рассказал.

Великобритания 11 мая объявила о передаче Украине Storm Shadow дальностью 250 километров. Минобороны РФ ранее сообщило о перехвате силами ПВО семи ракет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКрымВеликобритания

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