В ЛНР заявили о готовности дать отпор Киеву

Самопровозглашенная Луганская народная республика готова дать достойный отпор Киеву в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе, передает РИА Новости слова главы ЛНР Леонид Пасечник.

Во вторник глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев нацелен на дипломатическое решение конфликта в Донбассе. При этом Кулеба добавил, что «Украина не будет терять бдительности в случае, если начнется виток насилия».

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Киев настроен на «цивилизованный» путь решения ситуации в Донбассе. По его словам, остановить боевые действия можно только политико-дипломатическим путём.

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В конце прошлой недели главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что «освобождение» Донбасса силовым путем приведет к массовой гибели мирного населения и военнослужащих, а это неприемлемо для Киева. В силу этого украинские власти намерены решать проблему политико-дипломатическим путем, сказал Хомчак.

В четверг замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак допустил, что Россию могут вынудить защищать своих граждан в Донбассе. Он добавил, что боевые действия в Донбассе могут стать началом конца Украины, хотя конфликт в Донбассе можно урегулировать за год, если выполнять Минские соглашения.

Нынешняя эскалация на Донбассе – самая серьезная после установления 22 июля прошлого года перемирия, хотя прежде обстановка бывала и более напряженной. На фоне обострения на Донбассе Россия сосредоточила группировку Вооруженных сил у границы с Украиной. В Кремле заявили, что военные будут находиться у границы на территории России столько, сколько власти сочтут необходимым и целесообразным.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война В ДонбассеДонбассЛНР
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