В ДНР назвали геноцидом действия Украины

Председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка назвал действия украинских силовиков «геноцидом». Он считает преступными действия Киева в Донбассе, сообщили РИА Новости.

По его словам, власти страны совершают преступление не только против жителей Донбасса, но и против всех украинцев. Владимир Бидёвка утверждает, что военные действия Киева не несут освободительный характер.

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Совет национальной безопасности и обороны Украины 13 апреля 2014 решил провести антитеррористическую операцию в Донбассе при помощи военных сил. Конфликт на востоке Украины снова обострился в марте 2021 года. После этого Россия начала передислоцировать войска в Воронежскую область и Крым.

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ФОТО: РИА Новости
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