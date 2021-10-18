В ЛНР не подтвердили завершение мониторинговой миссии ОБСЕ
Луганский офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства миссии, он продолжает работу в обычном режиме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МИД Луганской народной республики.
«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства Миссии и продолжает работать обычном режиме», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Ранее глава миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил, что миссия приостановила свою деятельность из соображений безопасности. 15 октября в центре Донецка прошла акция протеста возле гостиницы, где находятся сотрудники данной миссии. Люди требовали захваченного Киевом в плен луганского офицера.
Напомним, утром 13 октября военнослужащие ВСУ взяли в плен представителя ЛНР Андрея Косяка, которого украинская сторона подозревает в организации незаконных военизированных формирований. В Киеве задержание объясняют тем, что Косяк вел разведку у позиций ВСУ под видом разминирования. В ЛНР обвинения опровергли и прекратили взаимодействовать с украинской стороной в СЦКК.
Как сообщалось, наблюдатели не были очевидцами захвата наблюдателя Луганской народной республики.
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