В ЛНР не подтвердили завершение мониторинговой миссии ОБСЕ

Луганский офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не получал никаких указаний от руководства миссии, он продолжает работу в обычном режиме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МИД Луганской народной республики.

«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства Миссии и продолжает работать обычном режиме», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ранее глава миссии ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик заявил, что миссия приостановила свою деятельность из соображений безопасности. 15 октября в центре Донецка прошла акция протеста возле гостиницы, где находятся сотрудники данной миссии. Люди требовали захваченного Киевом в плен луганского офицера.

Напомним, утром 13 октября военнослужащие ВСУ взяли в плен представителя ЛНР Андрея Косяка, которого украинская сторона подозревает в организации незаконных военизированных формирований. В Киеве задержание объясняют тем, что Косяк вел разведку у позиций ВСУ под видом разминирования. В ЛНР обвинения опровергли и прекратили взаимодействовать с украинской стороной в СЦКК.

Как сообщалось, наблюдатели не были очевидцами захвата наблюдателя Луганской народной республики.

