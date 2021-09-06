СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени

Останки бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году в разгар революции, будут переданы его племени для перезахоронения, сообщает телеканал AlHadath со ссылкой на ливийские источники.

Собеседники телеканала рассказали, что представители города Мисурата и старейшины племён аль-каддафа и аль-муджабар договорились также передать останки сына бывшего ливийского лидера Муатассима, и соратника Каддафи, министера обороны Абу Бакра Юниса Джабера - их племенам считают, что это будет одним из шагов к внутриливийскому примирению..

Источники AlHadath сообщили, что один из лидеров ополченцев Салах Бади выразил готовность указать место захоронения Каддафи. В настоящее время это известно только узкому кругу лиц, которые принимали непосредственное участие в похоронах и поклявшихся сохранить этот секрет.

Протесты в Ливии начались 10 лет назад, сообщает RT. Они быстро переросли в гражданскую войну, которая привела к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи.

