СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени
Останки бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи, убитого в 2011 году в разгар революции, будут переданы его племени для перезахоронения, сообщает телеканал AlHadath со ссылкой на ливийские источники.
Собеседники телеканала рассказали, что представители города Мисурата и старейшины племён аль-каддафа и аль-муджабар договорились также передать останки сына бывшего ливийского лидера Муатассима, и соратника Каддафи, министера обороны Абу Бакра Юниса Джабера - их племенам считают, что это будет одним из шагов к внутриливийскому примирению..
Источники AlHadath сообщили, что один из лидеров ополченцев Салах Бади выразил готовность указать место захоронения Каддафи. В настоящее время это известно только узкому кругу лиц, которые принимали непосредственное участие в похоронах и поклявшихся сохранить этот секрет.
Протесты в Ливии начались 10 лет назад, сообщает RT. Они быстро переросли в гражданскую войну, которая привела к свержению ливийского лидера Муаммара Каддафи.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- ФАС возбудила два дела о картельном сговоре в сфере IT-технологий
- СМИ: останки Муаммара Каддафи передадут его племени
- Литовские таможенники случайно уехали в Россию при проверке поезда
- Михаил Ефремов перенес в колонии отек Квинке
- Лавров: призывы Киева расширить «нормандский формат» оскорбительны
- В Центральной России потеплеет до плюс 20 градусов
- Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название Богородск
- Эндокринолог назвала противопоказания для интервального голодания
- Обнародовано видео массовой драки мигрантов на Рублевке
- Лавров: «Северный поток - 2» начнет работать через несколько дней
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru