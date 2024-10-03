В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека
Общее число жертв ударов израильской армии по Ливану с начала эскалации составило 1974, ранены 9384 человека, сообщил ливанский министр здравоохранения Фираса Абдъяда.
По его словам, всего ранено 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад. Абдъяда также отметил, что удары Израиля нанесли ущерб десяткам медицинских центров.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил телеканалу TVE, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставило без внимания просьбы международного сообщества не допустить вторжения в Ливан. Он отметил, что аналогичным образом были проигнорированы просьбы «не входить в города Газы», передает «Радиоточка НСН».
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