В Ливане с начала эскалации от ударов Израиля погибли 1974 человека

По его словам, всего ранено 127 детей, 261 женщина и 97 человек из медицинских и аварийных бригад. Абдъяда также отметил, что удары Израиля нанесли ущерб десяткам медицинских центров.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил телеканалу TVE, что правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оставило без внимания просьбы международного сообщества не допустить вторжения в Ливан. Он отметил, что аналогичным образом были проигнорированы просьбы «не входить в города Газы», передает «Радиоточка НСН».

