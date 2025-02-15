В Ливане напали на миротворцев временных сил ООН

Миротворцы временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подверглись нападению. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.

Отмечается, что во время ЧП колонна ЮНИФИЛ везла миротворцев в аэропорт Бейрута.

«Был подожжен автомобиль. Уходящий в отставку заместитель командира силами ЮНИФИЛ, который возвращался домой после завершения своей миссии, пострадал», - говорится в заявлении.

Организация призвала власти Ливана провести немедленное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности. В ЮНИФИЛ напомнили, что нападение на миротворцев - нарушение международного права, которое могут приравнять к военному преступлению.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от ООН вывода миротворцев из зоны боевых действий в Ливане.

