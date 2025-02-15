В Ливане напали на миротворцев временных сил ООН
Миротворцы временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подверглись нападению. Об этом говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Отмечается, что во время ЧП колонна ЮНИФИЛ везла миротворцев в аэропорт Бейрута.
«Был подожжен автомобиль. Уходящий в отставку заместитель командира силами ЮНИФИЛ, который возвращался домой после завершения своей миссии, пострадал», - говорится в заявлении.
Организация призвала власти Ливана провести немедленное расследование случившегося и привлечь виновных к ответственности. В ЮНИФИЛ напомнили, что нападение на миротворцев - нарушение международного права, которое могут приравнять к военному преступлению.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от ООН вывода миротворцев из зоны боевых действий в Ливане.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что пресса хочет рассорить его с Маском
- В Ливане напали на миротворцев временных сил ООН
- Зеленский встретился с генсеком НАТО
- Минздрав планирует изменить правила прикрепления к поликлинике через «Госуслуги»
- Два человека пострадали в результате стрельбы на параде в Филадельфии
- В Эфиопии произошло землетрясение магнитудой 6,0
- Орбан заявил, что ЕС лишился стратегии после отказа от российских энергоресурсов
- Украина и США продолжат переговоры о полезных ископаемых
- Штайнмайер назвал реакцию ЕС на Трампа «поведением оленей»
- В Москве задержан водитель, выстреливший в таксиста из-за конфликта на дороге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru