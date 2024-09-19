В Ливане число погибших при взрывах устройств связи возросло до 32
Возросло число жертв в результате взрывов беспроводных устройств связи в Ливане, зарегистрировано 32 погибших. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абьяд.
Ранее сообщалось, что после детонации пейджеров, раций, смартфонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями погибли 20 человек.
Абьяд рассказал о погибших, но не привел точных данных о количестве раненых. По его словам, в больницах остаются тысячи пострадавших после взрывов.
По данным СМИ, к взрывам в Ливане причастен Израиль. Разведка страны могла установить бомбы в устройства, используемые членами движения «Хезболла», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru