В Ливане число погибших при взрывах устройств связи возросло до 32

Возросло число жертв в результате взрывов беспроводных устройств связи в Ливане, зарегистрировано 32 погибших. Об этом заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абьяд.

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Ранее сообщалось, что после детонации пейджеров, раций, смартфонов и других устройств с литий-ионными аккумуляторами и солнечными батареями погибли 20 человек.

Абьяд рассказал о погибших, но не привел точных данных о количестве раненых. По его словам, в больницах остаются тысячи пострадавших после взрывов.

По данным СМИ, к взрывам в Ливане причастен Израиль. Разведка страны могла установить бомбы в устройства, используемые членами движения «Хезболла», пишет Ura.ru.

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ФОТО: AP / ТАСС
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