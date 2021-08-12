Хакеры похитили секретную переписку МИД Литвы

Хакеры атаковали министерство иностранных дел Литвы, похитив переписку внешнеполитического ведомства с диппредставительствами республики и других стран. Об этом сообщает портал Delfi.

В МИД сообщили, что зафиксировали попытку кибервзлома своих электронных ресурсов и отметили усиление кибератак, однако не подтвердили факт похищения документов.

При этом в социальных сетях появились сообщения о продаже полумиллиона конфиденциальных писем литовского МИД.

Как позже заявил президент Литвы Гитанас Науседа, хакеры похитили из электронных ресурсов МИД «определенную информацию» под грифом «секретно». Украденные киберпреступниками данные «могут причинить большой ущерб союзникам» балтийской республики.

