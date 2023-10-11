В Литве заявили о пресечении попыток повредить забор на границе с Белоруссией
Литовские пограничники пресекли попытки повредить забор на границе с Белоруссией. Об этом на своем сайте сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
По данным пограничников, зафиксировано четыре инцидента. Все попытки произошли за минувшие сутки.
Литва в августе 2022 года завершила строительство забора на границе с Белоруссией. Сооружение длиной 502 километра изначально предназначалось для защиты от нелегальной миграции.
В сентября власти Латвии приостановили работу расположенного на границе с Белоруссией контрольно-пропускного пункта «Силене», напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru