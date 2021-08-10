Китай отозвал посла в Литве
Китай отозвал своего посла из Литвы из-за решения литовских властей открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня. Об этом сообщает министерство иностранных дел КНР.
«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», — цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.
В МИД подчеркнули, что в связи с этим Китай выразил Литве решительный протест и обратился к Вильнюсу с просьбой об отзыве своего посла в КНР, отмечает RT.
Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У рассказал об открытии диппредставительства острова в Вильнюсе. В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте анонсировала открытие литовского торгпредства на Тайване осенью текущего года.
Китай считает Тайвань частью республики, однако Пекин не контролирует остров с 1949 года, после поражения консервативной партии Гоминьдан в гражданской войне 1945-1950 годов.
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