Китай отозвал посла в Литве

Китай отозвал своего посла из Литвы из-за решения литовских властей открыть в стране дипломатическое представительство Тайваня. Об этом сообщает министерство иностранных дел КНР.

«Литовское правительство, игнорируя неоднократные дипломатические представления и указания Китая на возможные последствия, заявило, что разрешит администрации Тайваня создать представительство от имени Тайваня», — цитирует ТАСС заявление внешнеполитического ведомства.

В МИД подчеркнули, что в связи с этим Китай выразил Литве решительный протест и обратился к Вильнюсу с просьбой об отзыве своего посла в КНР, отмечает RT.

Ранее министр иностранных дел Тайваня Джозеф У рассказал об открытии диппредставительства острова в Вильнюсе. В свою очередь, министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте анонсировала открытие литовского торгпредства на Тайване осенью текущего года.

Китай считает Тайвань частью республики, однако Пекин не контролирует остров с 1949 года, после поражения консервативной партии Гоминьдан в гражданской войне 1945-1950 годов.

