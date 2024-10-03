В Литве возбудили дело из-за призывов к расстрелам за русские фильмы и музыку
Вильнюсская окружная прокуратура Литвы возбудила предварительное следствие против телеведущего национального телеканала LRT и блогера Альгиса Раманаускаса после его призывов к насилию за просмотр русских фильмов и прослушивание русской музыки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Следствие инициировано по статьям, касающимся публичных призывов к физической расправе по признаку национальности или языка. Основанием для этого стало высказывание Раманаускаса в ходе обсуждения на YouTube в середине сентября, где он предложил расстреливать тех, кто смотрит русские фильмы и слушает русскую музыку.
Он также упомянул о возможных мерах, включая изъятие детей у таких родителей или их казнь на глазах у детей. Позже Раманаускас извинился перед русскоязычными жителями Литвы, заявив, что его слова были сатирой, которая, по его мнению, была неверно интерпретирована и использована в интересах российской пропаганды.
Он добавил, что его комментарии касались литовцев, которые потребляют российскую культурную продукцию, передает «Радиоточка НСН».
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