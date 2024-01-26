Мэрия Вильнюса исключила русский язык из учебной программы

Власти столицы Литвы Вильнюса убрали русский из списка языков, которые могут изучать школьники в качестве второго иностранного. Об этом в эфире гостелерадио LRT заявил вице-мэр города Арунас Шилерис.

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По словам чиновника, решение вступит в силу в сентябре. Вместо русского школьникам предложат изучать языки стран - членов Евросоюза.

В школах Вильнюса первый иностранный язык начинают изучать в начальных классах. Второй - с шестого.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас анонсировала прекращение финансирования образования на русском языке. Глава правительства полагает, что двуязычная система образования мешала созданию единого информационного пространства, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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