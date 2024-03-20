В Литве пропал доступ к сайтам президента и правительства
20 марта 202422:58
Сайта президента, главы правительства, министерств и ряда других государственных структур Литвы перестали работать, заявил телеканал BNS.
Отмечается, что доступ к указанным ресурсам пропал вечером 20 марта. Советник президента страны Ридас Ясюленис сообщил о неполадках в центре данных.
«Специалисты занимаются выяснением причин сбоя», - сказал чиновник.
Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас 15 марта подал прошение об отставке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru