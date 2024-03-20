В Литве пропал доступ к сайтам президента и правительства

Сайта президента, главы правительства, министерств и ряда других государственных структур Литвы перестали работать, заявил телеканал BNS.

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Отмечается, что доступ к указанным ресурсам пропал вечером 20 марта. Советник президента страны Ридас Ясюленис сообщил о неполадках в центре данных.

«Специалисты занимаются выяснением причин сбоя», - сказал чиновник.

Глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анушаускас 15 марта подал прошение об отставке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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