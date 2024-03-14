Белоруссия ввела запрет на ввоз товаров через границу с Литвой
Правительство Белоруссии ввело запрет на ввоз ряда товаров через границу с Литвой, говорится в постановлении главы кабмина республики Романа Головченко.
Запрещается ввоз алкогольных напитков, включая пива и вина. Также в перечень попали шины и покрышки, одежда, детали для автомобилей и прочее.
Постановление стало ответной мерой после решения Литвы закрыть для контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией, говорится в документе.
В будущем между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией будет железный занавес, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини.
В понедельник таможенная служба Литвы впервые конфисковала автомобиль с российскими номерами. За рулем находился гражданин Молдавии, который намеревался пересечь границу с Белоруссией, отмечает «Радиоточка НСН».
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