Белоруссия ввела запрет на ввоз товаров через границу с Литвой

Запрещается ввоз алкогольных напитков, включая пива и вина. Также в перечень попали шины и покрышки, одежда, детали для автомобилей и прочее.

Постановление стало ответной мерой после решения Литвы закрыть для контрольно-пропускных пункта на границе с Белоруссией, говорится в документе.

В будущем между странами Прибалтики, Россией и Белоруссией будет железный занавес, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление премьер-министра Латвии Эвики Силини.

В понедельник таможенная служба Литвы впервые конфисковала автомобиль с российскими номерами. За рулем находился гражданин Молдавии, который намеревался пересечь границу с Белоруссией, отмечает «Радиоточка НСН».

