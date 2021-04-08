В Литве после прививок от COVID умерли восемь человек

В Литве после прививок от коронавируса скончалось восемь человек, передает РИА Новости.

По словам сотрудника госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене, смерти связаны с возрастом больных и их хроническими заболеваниями. Их возраст колеблется от 69 до 91 года.

В Литве используют три вакцины от коронавируса - - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. После каких именно вакцин пациенты скончались, не сообщается.


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ФОТО: Роспотребнадзор
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