В Литве после прививок от COVID умерли восемь человек

В Литве после прививок от коронавируса скончалось восемь человек, передает РИА Новости.

По словам сотрудника госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене, смерти связаны с возрастом больных и их хроническими заболеваниями. Их возраст колеблется от 69 до 91 года.

В Литве используют три вакцины от коронавируса - - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. После каких именно вакцин пациенты скончались, не сообщается.



