В Литве после прививок от COVID умерли восемь человек
8 апреля 202118:00
В Литве после прививок от коронавируса скончалось восемь человек, передает РИА Новости.
По словам сотрудника госагентства по контролю за лекарственными средствами Ругиле Пильвинене, смерти связаны с возрастом больных и их хроническими заболеваниями. Их возраст колеблется от 69 до 91 года.
В Литве используют три вакцины от коронавируса - - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. После каких именно вакцин пациенты скончались, не сообщается.
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8 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru